'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштують 100 доларів у понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,87 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 2 листопада, зріс на 9 копійок і становить 45,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 40 копійок і складає 51,60 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,29 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4599 грн. 100 євро обійдуться у 5160 грн.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився без змін і складає 45,87 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 53 копійки і становить 51,81 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 2 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,35 гривні за долар. Тобто вітчизняна валюта зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо євро гривня не змінилася. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок було встановлено на рівні 50,68 гривні за один євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Курс долара в банках 2 листопада знизився на 2 копійки і складав 46,02 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 45,28 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і становив 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,54 гривні за євро.

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