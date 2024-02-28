Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,61 грн, євро – 42,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 28 лютого, знизився на 5 копійок – до 38,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 42,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,05 грн, євро – за курсом 41,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 38,61 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 17 копійок – до 42,02 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 4 копійки – до 38,63 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,51 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 8 копійок і складає 42,07 грн/євро (курс продажу – 41,88 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 28 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,42 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,72 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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