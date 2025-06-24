Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні усього за кілька днів після попереднього рекорду у 48,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 25 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 48,51 грн за один євро, тобто гривня втратила 49 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні усього за кілька днів після попереднього рекорду у 48,20 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,77/41,80 грн/дол., а євро - 48,52/48,54 грн/євро.

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Курс валют - останні новини

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,83 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,80 грн/євро, а курс продажу - 48,55 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 24 червня, знизився на 5 копійок і становить 42,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 30 копійок і складає 48,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,45 гривні, а євро - за курсом 47,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

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