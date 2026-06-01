Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 2 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,60 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,30 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,60 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,29/44,32 грн/дол., а до євро - 51,62/51,64 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 1 червня, знизився на 2 копійки і складає 44,47 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і становить 51,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,25 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 1 червня, не змінився і становить 44,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: