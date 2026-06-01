Не Samsung і не Dell: який монітор визнано найкращим у рейтингу Consumer Reports

Пристрій Asus отримав найвищі оцінки в тестах за якістю зображення, зручністю використання та універсальністю.

Американська організація Consumer Reports опублікувала свіжий рейтинг комп'ютерних моніторів, і несподіваним лідером став не флагманський 4K-дисплей від головних брендів на кшталт Samsung або Dell, а більш скромна модель від Asus – ProArt PA248QV.

Як зазначається в матеріалі, цей 24,1-дюймовий IPS-монітор отримав найвищі оцінки в тестах за якістю зображення, зручністю використання та універсальністю. Модель вийшла ще в 2020 році і зараз доступна за $200, що для старої моделі може здатися трохи дорого.

Asus ProArt PA248QV має роздільну здатність 1920×1200 і співвідношення сторін 16:10. Модель забезпечує 100% охоплення колірних просторів sRGB і Rec.709, а також пройшла заводське калібрування та сертифікацію Calman Verified. Це означає, що пристрій можна використовувати відразу з коробки без додаткового налаштування кольору.

Окремо відзначається ергономіка моделі: підставка дозволяє регулювати нахил, поворот, висоту і навіть переводити екран у портретний режим. Якщо ви працюєте за маленьким столом, монітор можна закріпити на стіні.

Окрім дизайну, ProArt PA248QV пропонує таку ж універсальність у плані вхідних- та вихідних портів. У комплекті – HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, аудіовхід і вбудований USB-хаб із чотирма USB-A портами. Є й вбудовані динаміки потужністю 2 Вт.

Користувачі та оглядачі відзначають, що монітор особливо добре підходить для роботи з графікою, фото- та відеомонтажем і дизайном. Водночас для ігор він підходить менше через обмеження щодо частоти оновлення та відсутність ігрових функцій.

З мінусів згадується відсутність USB-C, не найзручніше перемикання джерел сигналу та середня якість вбудованих динаміків.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, 51% ПК-геймерів все ще використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. У свою чергу, на 2К перейшло всього 20% геймерів. Найпопулярнішою відеокартою у квітні 2026 року є RTX 3060.

