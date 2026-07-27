Ціна на нафту різко впала на тлі паузи в бойових діях між США та Іраном

Протягом вихідних через Ормузьку протоку щодня проходило менш як 10 товарних суден.

Ціни на нафту в понеділок, 27 липня, впали на 4% після того, як США та Іран призупинили обмін ударами на вихідних, поклавши край двотижневій ескалації, пише Reuters.

Зазначається, що ціна на нафту марки Brent впала на 3,96 дол., або 4,1% - до 92,82 долара за барель станом на 05:29 за київським часом. Ціна американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) становила 85,29 долара за барель, знизившись на 4,02 долара, або 4,5%.

Обидві марки торгуються на найнижчих рівнях за майже тиждень після зростання, що тривало протягом останніх трьох тижнів. До цього Brent сягала позначки 100 доларів за барель, коли конфлікт, поширився і на Червоне море, ускладнивши експорт з боку найбільшого світового експортера, Саудівської Аравії, через Баб-ель-Мандебську протоку до Азії.

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Посол США в ООН Майк Волц повідомив Fox News Sunday та іншим американським медіа, що президент Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити удари США, аби дати дипломатії більше часу.

Аналітики ING зазначили, що ціни на нафту різко впали на ранніх торгах на тлі того, що Вашингтон та Тегеран утрималися від подальших військових дій. Це перший відчутний сигнал можливої деескалації. За їхніми словами, ранкова динаміка цін на нафту "чітко відображає відчайдушне прагнення ринку до позитивних новин".

Попри паузу в атаках, за даними судноплавної аналітики Kpler, протягом вихідних через Ормузьку протоку щодня проходило менш як 10 товарних суден.

"Будь-яке відновлення постачань через Ормузьку протоку, ймовірно, буде повільним і частковим, оскільки багато вантажовідправників залишаються обережними та захочуть бути впевненішими у своїй безпеці, перш ніж направляти в протоку більше порожніх суден", - зазначив аналітик MST Marquee Саул Кавонік.

Ситуація з нафтою в світі - останні новини

25 липня стало відомо, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії міститиме положення, яке дозволить державам-членам продавати сиру нафту та інші товари, вилучені з танкерів російського "тіньового флоту", який Росія використовує для ухилення від обмеження цін на нафту, встановленого "Великою сімкою".

20 липня ціни на нафту марки Brent зросли на 2% і перевищили 90 доларів за барель на тлі загострення конфлікту між США та Іраном на Близькому Сході, що обмежило поставки нафти через Ормузьку протоку.

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