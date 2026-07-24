Нацбанк посилив гривню до євро: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,96 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 27 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта не змінилася, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,96 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,80/44,83 грн/дол., а до євро - 50,96/50,98 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 24 липня зріс на 3 копійки і складав 45,04 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,52 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 51,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,78 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,99 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 15 копійок і складав 51,45 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

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