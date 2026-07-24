Нацбанк посилив гривню до євро: офіційний курс валют на понеділок

Національний банк України встановив на понеділок, 27 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта не змінилася, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,96 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,80/44,83 грн/дол., а до євро - 50,96/50,98 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 24 липня зріс на 3 копійки і складав 45,04 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,52 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 51,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,78 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,99 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 15 копійок і складав 51,45 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

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