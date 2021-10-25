Національний банк України на вівторок, 26 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,58 грн/євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,38/26,41 грн/дол., до євро - на рівні 30,63/30,65 грн/євро.
Курс на 25 жовтня:
Національний банк України на понеділок, 25 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,29 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз до кінця місяця:
Експерти прогнозували, що в жовтні гривня ослабне і курс долара знову піде вгору.