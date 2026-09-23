Курс валют в Україні: скільки коштує долар в банках та обмінниках сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,56 грн, а євро – 51,10 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 23 вересня, зріс на 3 копійки і складає 45,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,56 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 51,77 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,87 грн/євро, а курс продажу - 51,61 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 23 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,79 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,33 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Видання Reuters писало, что долар сьогодні зміцнився до максимуму за два місяці на тлі очікувань подальшого підвищення процентних ставок найближчим часом, хоча зниження цін на нафту може змінити глобальні прогнози щодо інфляції та монетарної політики.

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