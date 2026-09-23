Долар злетів до максимуму за два місяці, - Reuters

Війна в Ірані підштовхує ціни на нафту вгору та посилює побоювання щодо інфляції.

Долар у середу, 23 вересня, зміцнився до максимуму за два місяці на тлі очікувань подальшого підвищення процентних ставок найближчим часом, хоча зниження цін на нафту може змінити глобальні прогнози щодо інфляції та монетарної політики.

Як пише Reuters, євро опустився до найнижчого рівня з кінця липня – востаннє він торгувався на рівні 1,14282 долара. Фунт стерлінгів коштував 1,3316 дол. Індекс долара, який відстежує курс американської валюти щодо шести основних валют, зріс на 0,16% – до 100,71.

Нещодавня хвиля підвищень ставок та жорстка риторика з боку провідних центральних банків вийшла на перший план на валютних ринках. Конфлікт між США та Ізраїлем з Іраном підштовхує ціни на нафту вгору та посилює побоювання щодо інфляції.

Відео дня

Інвестори тепер очікують подальшого посилення монетарної політики з боку центральних банків. Представники Федеральної резервної системи США допускають нові підвищення ставок, якщо інфляція не сповільнюватиметься.

При цьому, за словами керівника напряму валютних ринків Азії в Intouch Capital Markets Кірана Вільямса, підтримка з боку нафтових цін слабшає: нафта марки Brent опустилася до дворічного мінімуму на тлі повідомлень про можливе відкриття Ормузької протоки.

Нафтовий ринок залишається в центрі уваги: ф'ючерси на Brent подешевшали до 98,46 долара за барель на тлі надій, що дипломатичні зусилля на Генеральній асамблеї ООН можуть прокласти шлях до завершення семимісячної війни на Близькому Сході.

Інвестори також очікують на важливу зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Двоє лідерів прагнуть стабілізувати відносини, які перебувають під тиском через широкий спектр суперечливих питань.

Курс долара – останні новини

17 вересня долар сягнув максимуму за сім тижнів. Зміцнення американської валюти відбулося на тлі підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США.

НБУ встановив на 23 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,79 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Вас також можуть зацікавити новини: