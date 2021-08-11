Курс гривні цього тижня має всі шанси зміцнитися ще більше через сплату квартальних податків до бюджету.

Курс гривні продовжує коливатися на рівні менш як 27 грн/дол. і цього тижня має всі шанси зміцнитися ще більше через сплату квартальних податків до бюджету.

Про це повідомляють у фінансовому тижневику групи ICU.

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За даними аналітиків компанії, аграрії та експортери могли почати продаж валюти заздалегідь, готуючи запас гривневої ліквідності для сплати квартальних податків вже на цьому тижні.

"Така пропозиція валюти очікувана і може тривати на цьому тижні, підтримуючи курс і змушуючи НБУ знову виходити на ринок з інтервенціями. Тому ми очікуємо, що курс залишиться в тому ж діапазоні 26,5-27 грн/дол., але з поступовим рухом у бік зміцнення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що минулого тижня торги на валютному ринку між клієнтами банків були в основному збалансованими, хоча більше переважав попит, і в окремі дні гривня навіть трохи слабшала. Але згодом пропозиція валюти знову переважила, і НБУ був змушений виходити з чималими інтервенціями та викупити 76 млн дол. за тиждень.

Аналітики підкреслили, що навіть з такими інтервенціями НБУ курс гривні повернувся практично на той же рівень, на якому був і тижнем раніше, втративши менше копійки та завершуючи тиждень на рівні 26,79 грн/дол.

Курс на 11 серпня:

Національний банк України на середу, 11 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,76 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій