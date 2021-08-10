Курс гривні до євро зміцнився до 31,36 грн/євро.

Національний банк України на середу, 11 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,76 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,36 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2675,57 (10 серпня - 2683,46)

100 EUR - 3136,17 (10 серпня - 3167,56)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,79/26,81 грн/дол., до євро - на рівні 31,39/31,41 грн/євро.

Курс на 10 серпня:

Національний банк України на вівторок, 10 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,80 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Богдан Слуцький