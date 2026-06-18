В Україні подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро на четвер

Продати долар можна в середньому за курсом 44,58 грн, а євро – 51,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 18 червня, знизився на 2 копійки і складає 45,07 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 52,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,32 грн/євро, а курс продажу - 52,04 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 18 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

При цьому уряд представив парламенту ключові параметри Бюджетної декларації на 2027-2029 роки. У базовому сценарії, який передбачає завершення активних бойових дій, середньорічний курс долара, за оцінками уряду, зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. На кінець 2029 року курс може досягти 51,5 грн за долар.

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