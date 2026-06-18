У 'ПриватБанку' подешевшав євро: курс валют на 18 червня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 18 червня, зріс на 5 копійок і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав одразу на 25 копійок і складає 52,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 28 копійок і складає 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 18 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня дещо посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 2 копійки і складає 45,07 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 52,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,60 гривні за євро.

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