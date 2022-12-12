Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,60 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 2 копійки - до 40,10 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,90 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,60 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні понад 42 грн/дол.

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