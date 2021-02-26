Курс гривні до євро зміцнився до 33,84 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 1 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,95 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 33,84 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 31 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожВ Україні продовжує дорожчати євро: курс в обмінниках

Офіційний курс

Нацбанк на 1 березня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2794,56 (26 лютого - 2793,01)

100 EUR - 3484,49 (26 лютого - 3414,59)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,97/27,98 грн/дол., до євро - на рівні 33,90/33,92 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 26 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій