Курс гривні до євро ослаб до 34,15 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 26 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 34,15 грн/євро, тобто гривня ослабла на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 26 лютого, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2793,01 (25 лютого - 2794,92)

100 EUR - 3414,59 (25 лютого - 3392,89)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,89/27,91 грн/дол., до євро - на рівні 34,10/34,11 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 25 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,95 грн / дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій