Курс долара знизився до 28,15 гривні, а курс євро - до 34,16 гривні.

Національний банк України на середу, 20 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,15 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 34,16 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 28,1544 (19 січня – 2819,26)

100 EUR – 34,1555 (19 січня – 3401,58)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,11/28,13 гривні/долар, до євро – на рівні 34,09/34,11 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,19 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій