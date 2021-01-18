Національний банк України на вівторок, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,19 грн/дол., тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 34,02 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс
Нацбанк на 18 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 28,19 (18 січня - 28,05)
100 EUR - 34,02 (18 січня - 34,01)
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,23/28,25 грн/дол., до євро - на рівні 34,06/34,10 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на понеділок, 18 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,05 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
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