Курс гривні до євро ослаб до 34,02 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,19 грн/дол., тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 34,02 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 18 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,19 (18 січня - 28,05)

100 EUR - 34,02 (18 січня - 34,01)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,23/28,25 грн/дол., до євро - на рівні 34,06/34,10 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 18 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,05 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

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Автор: Катерина Жирій