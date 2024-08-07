У столичних валютних обмінниках долар подешевшав на 5 копійок.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 7 серпня, знизився на 13 копійок і складає 41,37 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 20 копійок і складає 45,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 грн за євро.

Скільки коштує долар і євро в Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,30 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,20 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 8 копійок і складає 45,17 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

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Нагадаємо, у Нацбанку України встановили на середу офіційний курс долара до гривні на рівні 41,04 грн/дол. Офіційний курс НБУ щодо євро на 7 серпня було встановлено на рівні 44,79 грн/євро.

На думку економічних експертів, на цьому тижні не варто очікувати суттєвих коливань курсу долара, хоча він і не стоятиме на одному місці. За словами голови Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіста Андрія Забловськього, нинішні коливання курсу вкладаються в коридор від 41,2 до 41,8 грн/дол.

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