Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,49 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 28 травня, зріс на 22 копійки – до 40,62 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 35 копійок і складає 44,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,02 грн, євро – за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 17 копійок і становить 40,3492 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс одразу на 39 копійок – до 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 23 копійки і складає 40,72 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,60 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 30 копійок і складає 44,35 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні поточного тижня до 31 травня в банках перебуватиме в межах коридору від 39,50 до 40,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній – від 39,70 до 40,85 грн/дол.

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