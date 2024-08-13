Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,45 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 13 серпня, зріс на 12 копійок і складає 41,47 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі сьогодні також подорожчав на 15 копійок і складає 45,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,87 грн, євро – за курсом 44,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні – 45,45 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 13 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Готівковий курс долара до гривні в банках України 13 серпня, зріс на 14 копійок – до 41,54 грн за долар в середньому. При цьому прродати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

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