Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 44,83 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 13 серпня, зріс на 14 копійок – до 41,54 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 45,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,83 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 41,48 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 45,40 грн/євро (курс продажу – 45,25 грн/євро).

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Національним банком України було встановлено на вівторок, 13 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником. Також згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,11 грн/євро, тобто гривня послабилася на 22 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що з початку серпня на валютному ринку триває період "курсового міжсезоння": завдяки вчасним діям Нацбанку в кінці липня вдалося загасити ажіотаж, відтак курсові показники стабілізувалися в новому коридорі – 40,7-41,7 грн/дол.

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