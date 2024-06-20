Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 20 червня, не змінився і складає 40,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінювався і складає 44,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,35 грн, євро – за курсом 43,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався – до 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також стабільний – 44,05 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар не змінився і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні також незмінний - 44,20 грн/євро (курс продажу – 44,05 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 20 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,57 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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