Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,53 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 3 квітня, зріс на 5 копійок і становить 39,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,00 грн, євро – за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 16 копійок і складає 39,53 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 38 копійок і становить 42,92 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 3 копійки – до 39,51 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 1 копійку і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,78 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 3 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,32 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 25 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,28 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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