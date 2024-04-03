Продати долар можна в середньому за курсом 39,10 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 3 квітня, зріс на 15 копійок – до 39,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки – до 39,51 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 1 копійку і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,78 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 3 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,32 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 25 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,28 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Економіст Олег Устенко зазначав, що у державному бюджеті середньорічний курс встановлено на рівні приблизно 40 гривень за 1 долар, тому, на його думку, якісь значні курсові коливання не очікуються.

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