РФ атакувала судно з українською пшеницею біля Одеси: загинув моряк

Суховантаж, що прямував "морським коридором", отримав пошкодження корпусу.

Росія продовжує терор цивільного судноплавства – внаслідок атаки на цивільне судно на Одещині загинув український моряк, ще кілька отримали поранення.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, росіяни атакували цивільне судно, яке транспортувало пшеницю, реактивним ударним дроном.

"Загинув член екіпажу – 24-річний громадянин України, моторист судна. Серед постраждалих – ще двоє українських моряків – чоловіки 44 і 64 років. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 ККУ – воєнні злочини, що спричинили загибель людини", - сказала речниця.

У державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" підтвердили загибель члена екіпажу – громадянина України, решту моряків було доставлено на берег.

За даними АМПУ, атака цивільне судно MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау сталася увечері 5 серпня. Станом на 06:00 четверга судно пришвартовано до причалу. Фахівці проводять першочергові роботи з локалізації наслідків ураження та стабілізації його технічного стану.

Як зазначили у відомстві, Росія вже понад місяць майже щодня завдає ударів по портовій інфраструктурі України та цивільних торговельних суднах, що перебувають в акваторії українських портів і прямують "морським коридором".

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, торговельний суховантаж, завантажений українською пшеницею, отримав пошкодження корпусу, на судні виникла пожежа. Постраждалим надається допомога.

Очевидці у соцмережах також оприлюднили відео, на якому можна побачити момент ураження судна. Судячи з відеозапису, повітряний напад стався на очах відпочивальників – у момент, коли люди купалися в морі. Очевидці кажуть, що це сталося неподалік Одеси.

Інші атаки на порти Одещини

Як писав УНІАН, 3 серпня РФ здійснила комбіновану атаку із застосуванням дронів та ракет по транспортній інфраструктурі, морських портах та цивільному флоту на Одещині.

Внаслідок атаки постраждали понад десять осіб. Зазначалось, що 55-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, інші травмовані – у стані середньої тяжкості.

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