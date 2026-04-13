Євро дорожчає в Україні: який курс валют в банках та обмінниках сьогодні

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 13 квітня, подешевшав на 3 копійки і складає 43,73 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 51,25 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,15 грн/євро, а курс продажу - 50,90 грн/євро.

Нацбанк встановив на 13 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,46 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,91 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 11 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара в Україні до 19 квітня перебуватиме в межах 43,5–44,25 гривні на міжбанку та 43,5–44,5 гривні на готівковому ринку. За його словами, наразі дефіциту валюти немає, а різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальною, тому ситуація буде спокійною.

