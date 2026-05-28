Україна спрямовує додаткові мільярди на озброєння: скільки піде на закупівлю нової зброї

Україна спрямовує додаткові мільярди на закупівлю та виробництво зброї. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Додаткові 10,8 млрд грн Уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони", – написала прем’єрка.

За її словами, із цієї суми 9 млрд гривень буде спрямовано безпосередньо на закупівлю нового озброєння, а також на ремонт і модернізацію техніки. Ще близько 2 млрд гривень передбачено на розвиток українського ОПК – масштабування виробництва та оперативне впровадження технологій, отриманих безпосередньо з поля бою.

"Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей", – пояснила Свириденко.

Прем’єр-міністрка вважає, що військові та вітчизняна оборонка спільно здійснюють технологічну революцію, яку визнають як союзники, так і Російська Федерація.

Станом на сьогодні Україна все ще дуже залежить від західної зброї, особливо у питаннях протиповітряної оборони. Водночас за роки війни вітчизняний оборонно-промисловий комплекс зробив значний крок вперед у створенні нових систем.

Нещодавно президент Володимир Зеленський продемонстрував 56 зразків української зброї, що були розроблені та з’явилися під час війни проти Росії. Серед них – 31 дрон різних типів (далекобійні дрони, FPV, бомбери, розвідувальні, ударні камікадзе та перехоплювачі). Також представлено сім ракет, чотири засоби радіоелектронної боротьби, шість наземних роботизованих комплексів, одну ППО-турель, три безекіпажні морські комплекси та чотири спеціалізовані бронеавтомобілі.

Серед головних новинок – далекобійна крилата ракета наземного базування "Фламінго", серійне виробництво якої розпочалося у 2025 році. Вона здатна уражати цілі на відстані до 3 тисяч кілометрів та нести бойову частину масою понад одну тонну.

Крім того, до бойового застосування готова перша українська керована авіаційна бомба (КАБ). Розробка боєприпасу тривала 17 місяців. Бойова частина бомби становить 250 кг.

