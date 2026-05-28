Пустеля в Чилі перетворюється на ідеальне місце для зберігання енергії: в чому її особливість

Нова система зберігання здатна забезпечувати 200 мегават потужності протягом до 6,5 годин.

Пустеля Атакама в Чилі стає центром розвитку систем накопичення енергії, які дозволяють великим сонячним електростанціям продовжувати подачу електроенергії після заходу сонця. У регіоні запустили багатообіцяючий проєкт.

Видання Bloomberg пише, що проект компанії ContourGlobal позиціонують як систему акумуляторних батарей промислового масштабу з найтривалішим часом роботи в Латинській Америці. За даними ContourGlobal, нова система зберігання здатна забезпечувати 200 мегават потужності протягом до 6,5 годин.

Проект підкріплений 15-річною угодою про купівлю електроенергії в нічний час з Copec EMOAC, підрозділом з маркетингу енергії та постачання відновлюваної енергії Empresas Copec, одного з найбільших промислових конгломератів Чилі.

Відео дня

Відзначається, що на півночі Чилі денне виробництво електроенергії часто перевищує попит, що призводить до регулярних обмежень поставок. Ситуація ускладнюється вузькими місцями в системі передачі електроенергії. Для вирішення цієї проблеми в країні активно впроваджують системи акумулювання енергії в батареях (BESS).

Нова гібридна електростанція Victor Jara, розташована в регіоні Тарапака, стала другим інвестиційним проєктом ContourGlobal у сфері сонячної енергії та акумулювання в Чилі після запуску минулого року іншої системи в Кільягуа в сусідньому регіоні Антофагаста.

За даними CEN, наразі в Чилі експлуатуються або проходять випробування системи BESS загальною потужністю 3 072 мегавати, причому більшість проєктів зосереджена в пустелі. Оператор планує запустити додаткові 5 400 МВт потужностей до грудня, зміцнивши позиції країни як одного з найбільш швидкозростаючих ринків систем накопичення енергії у світі.

Сонячна енергетика в Україні – останні новини

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує прийняти низку змін для власників домашніх сонячних панелей.

Також НКРЕКП пропонує розширити можливості для власників та операторів систем накопичення енергії – великих акумуляторів, які дозволяють зберігати вироблену сонячними панелями електроенергію.

Вас також можуть зацікавити новини: