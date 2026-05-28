Зеленський прибув до Швеції: готується рішення щодо винищувачів Gripen для України (відео)

Президент анонсував великий оборонний пакет для України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українську бойову авіацію посилять шведські винищувачі Gripen JAS 39. Про це йдеться у його Telegram.

"Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою", - наголосив Зеленський.

За словами президента, 28 травня заплановані його зустрічі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.

"Дякую, Ульфе, за те, що наші відносини – України та Швеції – завжди змістовні, а співпраця – сильна", - написав президент України.

Винищувачі Gripen для України

Як повідомляв УНІАН, Швеція готує передачу Україні винищувачів Gripen Jas 39 C/D. За даними ЗМІ, країна передасть для ЗСУ в дар кілька літаків. Одночасно мають розпочатися переговори про майбутній продаж Україні додаткових винищувачів.

Раніше прем'єр Швеції обіцяв 100-150 винищувачів Gripen для України. У жовтні 2025 року було підписано угоду про наміри у майбутньому укласти велику угоду про продаж Україні великої кількості цих літаків.

