Євро дорожчає, а долар падає: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,91 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 13 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,46 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,91 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,46/43,49 грн/дол., а до євро - 50,95/50,98 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 10 квітня зріс на 4 копійки і складав 43,76 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,24 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 3 копійки і складав 51,20 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,5 0 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 43,70 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 51,20 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,15 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривень за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: