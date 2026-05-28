У Instagram та Facebook з'явилися платні підписки: можна анонімно дивитися 'Історії'

Компанія Meta оголосила про глобальний запуск платних підписок для своїх найбільших сервісів – Instagram, WhatsApp і Facebook. Нові тарифи пропонують користувачам розширені можливості в обмін на щомісячну плату, пише Notebookcheck.

Вартість Instagram Plus і Facebook Plus становить 4 долари на місяць, а WhatsApp Plus – $3. При цьому базові версії додатків залишаються безкоштовними і продовжать працювати без змін.

Головна фішка платного Instagram – можливість переглядати чужі "Історії" абсолютно анонімно. Автор контенту не побачить вас у списку глядачів. Крім цього, у Plus-підписники буде можливість викладати сторіс на 48 годин, а не тільки на добу, а також бачити додаткову статистику переглядів.

Facebook Plus пропонує схожі бонуси, тоді як WhatsApp Plus робить акцент на оформленні та зручності: кастомні теми, нові іконки додатка, ексклюзивні рингтони, закріплення додаткових чатів і преміум-стікери.

Варто зазначити, що жодна з підписок не прибирає рекламу в додатках. Ба більше, для кожного сервісу потрібно оформляти окрему підписку – єдиного загального тарифу для всіх платформ не передбачено.

Нові тарифні плани впроваджуються по всьому світу, однак доступ до них у деяких користувачів може з'явитися із затримкою порівняно з іншими.

Нагадаємо, не так давно Instagram запустив Instants – публікації фото без обробки, які зникають після перегляду. Нововведення розраховане на швидкі знімки "тут і зараз" у дусі Snapchat і BeReal.

Раніше в мережі "спливло" засекречене дослідження Meta про шкоду соцмереж для психіки. У 2020 році фахівці Meta з'ясували, що без Facebook та Instagram люди почуваються краще, але публікувати дані дослідження не стали.

