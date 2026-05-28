Після дефіциту Valve повернула Steam Deck у продаж, але сильно підняла ціни

Valve повернула у продаж Steam Deck OLED, але разом з цим суттєво підвищила ціни на всю лінійку. Тепер за модель з 512 ГБ пам'яті доведеться заплатити 789 доларів – раніше її вартість становила $549. Про це пише The Verge.

Старша модель Steam Deck OLED на 1 ТБ теж помітно подорожчала – 949 доларів замість колишніх 649. У Європі оновлені ціни на 512 ГБ і 1 ТБ становлять 779 і 919 євро відповідно.

При цьому дешевша LCD-версія Steam Deck повністю зникла з лінійки й більше не пропонується.

Самі Steam Deck при цьому не змінилися – мова йде виключно про коригування цін в умовах триваючої кризи пам'яті. Valve обіцяє повідомити, якщо ситуація зміниться. Це вже друге подорожчання пристрою за останній час.

Valve зіткнулася з дефіцитом Steam Deck через брак пам'яті ще на початку 2026 року, через що пристрій тривалий час був недоступний для покупки. Стабілізувати поставки вдалося лише нещодавно, що й дозволило повернути модель у продаж, нехай і за вищою ціною.

Складна ситуація на ринку пам'яті також впливає на інші апаратні плани компанії. Раніше Valve повідомила про перенесення дати виходу ігрового міні-ПК Steam Machine на пізніший термін. У компанії пояснюють це необхідністю перегляду цін і логістики.

У свою чергу новий Steam Deck поки що навіть не на горизонті. Valve не раз говорила, що відкладає друге покоління портативного ПК, очікуючи щонайменше 50% "стрибка" у продуктивності. Недавнє тестування Digital Foundry показало, що Steam Deck вже не справляється із запуском сучасних ААА-ігор.

