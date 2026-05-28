Коли купувати квитки: експерти назвали найдешевші дні для авіаперельотів

Авіаперевізники використовують системи динамічного ціноутворення, через що ціни можуть змінюватися буквально щогодини.

Популярний сервіс пошуку авіаквитків Skyscanner назвав дні тижня, коли мандрівники найчастіше можуть знайти дешевші авіаквитки, пише The Mirror. Поради можуть стати особливо корисними для тих, хто планує бюджетну відпустку та готовий гнучко підлаштовуватися під дати подорожі.

Як пояснили фахівці компанії, найвигідніше шукати та бронювати перельоти на початку тижня. За даними Skyscanner, деякі авіакомпанії традиційно публікують нові акційні пропозиції наприкінці понеділка, тому вже у вівторок і середу можна натрапити на нижчі ціни.

Водночас ближче до вихідних вартість квитків зазвичай зростає через підвищений попит.

Відео дня

Експерти зазначають, що найдешевшими днями для польотів найчастіше стають саме вівторок і середа. Натомість перельоти у п’ятницю, неділю та понеділок, як правило, обходяться дорожче через активний туристичний та діловий трафік.

У компанії пояснюють: авіаперевізники використовують системи динамічного ціноутворення, через що ціни можуть змінюватися буквально щогодини залежно від попиту, кількості бронювань чи скасувань.

Skyscanner радить купувати квитки на короткі рейси за один-три місяці до подорожі, а на далекомагістральні напрямки – приблизно за два-шість місяців.

Хоча інколи ціни можуть падати і ближче до дати вильоту, ризик суттєвого подорожчання все ж значно вищий.

Фахівці також рекомендують користуватися функцією сповіщень про зміну вартості квитків. Такі сервіси дозволяють автоматично отримувати повідомлення про зниження цін.

Подібних висновків дійшли й аналітики сервісу Kayak. Там також наголошують, що найдорожчими для перельотів традиційно залишаються вихідні.

Для подорожей Європою Kayak радить вилітати у вівторок, а повертатися у середу. Якщо ж коротка поїздка не підходить, наступним за вигідністю варіантом називають четвер.

Щодо міжнародних далеких рейсів, тут ситуація схожа: найнижчі ціни зазвичай фіксують у середині тижня, тоді як найдорожчими залишаються перельоти у п’ятницю та суботу.

За оцінками аналітиків, одним із найвигідніших форматів міжнародної подорожі може бути переліт за схемою "середа–середа". А для перельотів в один бік найнижчі ціни найчастіше пропонують саме у вівторок.

Новини туризму - це цікаво знати

Нагадаємо, пасажирів круїзної компанії Costa Cruises попередили про штрафи за винесення їжі з буфетів і ресторанів до кают. Причиною рішення називають санітарні та гігієнічні міркування. За порушення правил може стягуватися додаткова плата у розмірі 60 євро за прибирання. Costa Cruises, що розташовується в Генуї та організовує круїзи Середземним морем, Карибським басейном і Південною Америкою, на окремих рейсах розіслала попередження як превентивний захід та нагадування.

Вас також можуть зацікавити новини: