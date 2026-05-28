Соціальну допомогу виплачуватимуть по-новому: Рада підтримала законопроєкт

Ця допомога має об’єднати низку чинних виплат від держави.

Верховна Рада в четвер, 28 травня, підтримала законопроєкт про запровадження нової моделі соціальної підтримки вразливих сімей – базової державної соціальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проєкту закону "Про базову соціальну допомогу" у першому читанні проголосували 235 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що ця допомога має об’єднати низку чинних виплат і зробити систему більш адресною та "родиноцентричною". Відповідний законопроєкт передбачає перехід до європейських підходів у соціальній політиці та комплексну перебудову механізмів допомоги малозабезпеченим родинам.

Відео дня

Документ пропонує запровадити так звану базову соціальну допомогу як уніфікований інструмент для сімей з низькими доходами. Вона має поєднати одразу кілька нинішніх видів виплат, зокрема допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, багатодітним родинам, тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти, а також виплати особам без права на пенсію та людям з інвалідністю.

Розмір допомоги визначатиметься за формулою: різниця між сукупною "базовою величиною" для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом. Саму базову величину для розрахунку планують щороку встановлювати в законі про держбюджет і прив’язати до прожиткового мінімуму – вона не може бути нижчою за його рівень для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Для розрахунку пропонується така модель: 100% базової величини – для першого члена сім’ї та 100% – для кожного наступного. Для окремих категорій, зокрема людей з інвалідністю та дітей, також застосовуватиметься повний розмір базової величини.

Окремий акцент робиться на переході до проактивної соціальної підтримки. Йдеться про те, що громади та соціальні служби мають самостійно виявляти сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, а не чекати лише звернень. Далі таким родинам пропонуватимуть допомогу, супровід і оформлення документів.

Запровадження нової системи заплановане з 1 січня 2027 року – після тестування експериментальної моделі, яка вже діє в Україні з 2025 року.

Соціальна допомога в Україні – останні новини

Восени 2025 року уряд схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження базової соціальної допомоги замість кількох видів державних виплат. Тоді проєктом закону пропонувалося трансформувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям в базову соціальну допомогу та об'єднати окремі види державної допомоги вже з 1 січня 2026 року, але документ не був розглянутий.

У квітні міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що уряд планує змінити систему виплат для соціально вразливих верств населення і запровадити базову соціальну допомогу. Вона об’єднає різні види допомоги в одну виплату і зробить систему більш прозорою.

Вас також можуть зацікавити новини: