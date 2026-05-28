Україну не залишать без роботів: Рада ухвалила важливий закон

Українська армія зможе отримати більше наземних роботизованих комплексів.

Верховна Рада в четвер, 28 травня, прийняла закон про звільнення від податку на додану вартість операцій з постачання наземних роботизованих комплексів. Як передає УНІАН, за ухвалення проєкту закону №15259 проголосували 294 народні депутати.

Таким чином, створюються податкові умови, що спрощують постачання та впровадження роботизованих платформ для оборонних потреб, зокрема для логістики, евакуаційних операцій і розвідувальних місій. Відповідно до документа, пільга діятиме до моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Сам законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 19 травня 2026 року.

Як податок на електрокари позбавив Україну тисяч роботів

З 1 січня 2026 року в Україні скасували пільги з ПДВ на імпорт електромобілів, що спричинило суттєве подорожчання електрокарів. Повернення ПДВ на електромобілі також опосередковано зменшило можливості України щодо закупівлі наземних дронів, необхідних на фронті.

Як повідомив генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федорко, якби в січні не було запроваджено 20% ПДВ на електромобілі, то українські військові, ймовірно, змогли б у першій половині 2026 року придбати приблизно на 5000 (+20%) більше безпілотних наземних роботизованих комплексів.

Оскільки безпілотні наземні транспортні засоби - відносно нова продукція, відповідно до чинних торговельних стандартів їх було віднесено до тієї ж категорії, що й електромобілі.

Після запровадження нового податку військові закупівельники з’ясували, що бюджети на придбання наземних дронів необхідно збільшити на 20%. Спочатку вони були спантеличені новим порядком, оскільки оборонна техніка та озброєння за замовчуванням звільнені від ПДВ. На тлі цієї плутанини виробники дронів протягом трьох місяців не могли отримати державні контракти – критично важливе джерело фінансування.

Повернення ПДВ також спричинило додаткові тижні бюрократичних затримок, оскільки компаніям доводиться звертатися до державних податкових органів і детально документувати процес закупівель.

Деякі компанії намагалися перекласифікувати свої дрони як танки або бронетехніку, тоді як інші реалізовували безпілотні наземні апарати через волонтерські організації. Зокрема, виробник популярного гусеничного дрона TerMIT – компанія Tencore – повідомила, що була змушена покладатися на допомогу волонтерів, оскільки протягом п’яти місяців не могла отримати державні контракти.

Попри відновлення закупівель наземних безпілотників навесні, виробники зазначають, що затримки вже призвели до того, що передові підрозділи залишилися без необхідного обладнання. Федорко припускає, що для повного відновлення виробництва потрібно близько двох місяців після ухвалення законопроєкту.

