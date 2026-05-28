Удар по штабу Чорноморського флоту: Плетенчук заявив про великі труднощі в росіян у Криму

Укомплектувати таку структуру фахівцями доволі складно, вважає речник ВМС.

Ураження в тимчасово окупованому Севастополі штабу Військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії на кількості вильотів авіації не позначилось. Водночас в окупантів у Криму є проблеми. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його попросили прокоментувати, що відбувається на окупованій території Криму, зокрема внаслідок атаки по Севастополю, де майже повністю вигорів штаб ПС Чорноморського флоту Росії.

"Я можу лише зазначити, що якось суттєво саме на кількості літаковильотів це не позначилося. Але у будь-якому разі, звісно, такі елементи військової інфраструктури, як штаби, пункти управління, - це важливі цілі й мають бути уражені. Тому це теж результат, і важливий результат. Є інерція в таких процесах доволі суттєва, і я впевнений, що це принесло доволі великі складнощі росіянам", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Він пояснив, що укомплектувати таку структуру відповідними фахівцями доволі складно. Та насправді багато речей, які стосуються дій Сил оборони, залишається "за кадром". Водночас робота ЗСУ триває - вона відбувається практично кожної доби, особливо в нічний час. Дійсно, в локальних пабліках можна побачити відповідну реакцію місцевого населення, додав військовий.

"Багато цих речей доволі складно верифікувати саме шляхом пересічних громадян з телефонами, тому що об'єкти доволі далеко знаходяться і закриті... Зараз у кримчан виникають питання щодо логістики. Тому що траса, яка з'єднує Ростов-на-Дону з нашим Джанкоєм, яка є зараз фактично основним логістичними інструментами - шляхом сполучення, як і залізниця, - опинилася під доволі щільними ударами з боку Сил оборони України. І це, звісно, може впливати і на настрій, і на забезпечення. Ну принаймні проблеми з пальним в Криму знову відчутні", - наголосив Плетенчук.

Він також розповів, що в Одесі минулої доби тривоги лунали протягом усього дня та, загалом, доба була "не найпростішою". Як пояснив Плетенчук, досить активна ворожа авіація, яку противник застосовується і як засіб ППО.

Удар по штабу ВПС Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по штабу ВПС Чорноморського флоту РФ, розташованому в окупованому Севастополі. Проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що у Севастополі сталося влучання у будівлю штабу ВПС ЧФ на вулиці Гоголя. За даними журналістів, після знищення головного штабу Чорноморського флоту РФ штаб ВПС використовують як місце основного органу управління.

Вас також можуть зацікавити новини: