Рада підтримала зміни до бюджету: мільярди від ЄС підуть на оборону

Верховна Рада в четвер, 28 травня, ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроєкту "Про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" (№ 15224) за основу проголосували 240 народних депутатів.

Проєктом закону пропонується суттєво переглянути держбюджет-2026: доходи планують збільшити більш ніж на 2,29 трлн грн, а видатки – на 1,64 трлн грн. Крім того, законопроєкт передбачає скорочення граничного обсягу державного боргу на 332,2 млрд грн.

Як випливає з пояснювальної записки, додаткові кошти Україна планує отримати за рахунок зовнішньої фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах нової програми підтримки на 2026-2027 роки. Законопроєкт пропонує збільшити видатки державного бюджету на безпеку і оборону на 1,561 трлн грн, з них 174,3 млрд грн передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців. При цьому також передбачається збільшення резервного фонду держбюджету на 40 млрд грн.

Окремий блок змін стосується фінансування оборони. Зокрема, частину "військового" податку на доходи фізичних осіб хочуть спрямувати на виплату винагород за знищені безпілотники держави-агресора.

Також законопроєкт передбачає, що військовий збір і вивізне мито на товари військового та подвійного призначення, які надходять до спецфонду бюджету, спрямують Міністерству оборони. Кошти планують використовувати на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки, розвиток оборонно-промислового комплексу, нові технології та грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, передбачається врегулювання питання енергетичної безпеки та підготовки до опалювального сезону 2026/27. Йдеться про захист критичної інфраструктури, стабільну роботу паливно-енергетичного комплексу та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

У травні уряд підготував зміни до державного бюджету на 2026 рік для посилення сектору безпеки і оборони. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

В грудні 2025 року лідери Євросоюзу ухвалили рішення про надання Україні безвідсоткового кредиту на 90 млрд євро для фінансування її оборони протягом наступних двох років замість використання заморожених активів Росії, як це передбачав початковий план "репараційної позики" для України.

