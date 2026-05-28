Росіяни натягнули антидронову сітку над рубкою атомного підводного човна Північного флоту

Цей підводний човен був зафіксований у Відяєво на Кольському півострові.

Російські військові натягнули антидронову сітку над рубкою одного із атомних підводних човнів проєкту 945А Північного флоту ВМФ РФ. В даному випадку мова про носій крилатих ПКР типу П-700 "Гранит", сумнозвісний "Курск" належав саме до цього проєкту.

Про це повідомив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський у Facebook.

Він нагадав, що до цього була новина про те, що росіяни натягнули антидронові сіті на атомних підводних човнах проєкту 955 під міжконтинентальні балістичні ракети на Тихоокеанському флоті РФ.

"Конкретно про географію - цей підводний човен був зафіксований у Відяєво на Кольському півострові, а там і до аеродрому "Оленья", одного із основних для стратегічної авіації РФ – недалеко", - зауважив експерт.

Киричевський підкреслив, що у квітні також було повідомлення, що Північний флот РФ сформував нову вертольотну ескадрилью на рідкісних ударно-транспортних Ка-29, також для прикриття від наших дронів.

"Ніколи б не подумав, що в контексті російсько-української війни стануть актуальними новини навіть про такий "стратегічний" вид озброєння, як атомні підводні човни. Але що поробиш - росіяни хотіли "гойду", так "гойда" їх наздоганяє", - додав він.

Встановлення антидронових сіток на човнах РФ

Як повідомляв УНІАН, на російській стратегічній базі підводних човнів "Рибачий" на Камчатському півострові в Тихому океані, незважаючи на те, що вона знаходиться за тисячі кілометрів від зони бойових дій в Україні, спостерігали ознаки посилення оборонних заходів. На нових супутникових знімках можна помітили наявність засобів захисту від дронів навколо атомних підводних човнів. Це свідчить про те, що російське командування побоюється атак з боку України.

База "Рибачий" знаходиться в 7 400 км на схід від України. Два атомні підводні човни проєкту 955 "Борей" і проєкту 955А "Борей-А" з балістичними ракетами, що базуються на цій базі, наразі покриті сітками для захисту від дронів.

Це не перші судна ВМФ Росії, які оснастили засобами захисту від дронів. Наприклад, у Чорному морі раніше помітили дослідне судно "Селігер" проєкту 11982 "Ладога", річкові канонерські човни проєкту 1204 типу "Шмель" і протидиверсійні катери проєкту 21980 типу "Грачонок", оснащені різними захисними клітками та сітками.

