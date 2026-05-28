Рада дала 'зелене світло' кредиту ЄС на €90 млрд: Україна має виконати непопулярні вимоги

Україна виплачуватиме позику лише у разі отримання репарацій від Росії.

Верховна Рада ратифікувала угоду щодо отримання Україною кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ратифікацію Угоди про Позику на підтримку України між Україною та Європейським Союзом (№ 0376) проголосували 298 народних депутатів.

Повідомляється, що Україна отримає допомогу після того, як угода про позику та меморандум про взаєморозуміння будуть підписані та ратифіковані Верховною Радою. Після завершення всіх необхідних процедур документи набудуть чинності.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, угода передбачає обмежене право вимоги за цим кредитом, тобто Україна виплачуватиме позику лише у разі отримання репарацій від Росії.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у відповідному меморандумі вказані умови для надання макроекономічної частини кредиту у розмірі 8,35 млрд євро, що включають у себе значну частину податкових зобовʼязань, які на себе бере Україна.

"Гроші виплачуються трьома траншами, і перед кожним Україна має виконати набір дій за трьома напрямами: мобілізація доходів, ефективність видатків, управління держфінансами", – пояснив нардеп.

Зокрема для отримання першого траншу у розмірі 3,2 млрд євро Україна має внести до парламенту законопроєкти про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і про оподаткування доходів через цифрові платформи, продовжити військовий збір 5% на 3 роки (вже прийнято), а також оновити Стратегію управління держфінансами та призначити постійного голову Держмитслужби.

Другий транш у розмірі 3,7 млрд євро Україна зможе отримати за виконання таких умов:

ухвалення законів про оподаткування цифрових платформ, скасування пільги для посилок, систему оцінки майна;

узгодити корпоративное оподаткування з Директивою ЄС проти ухилення;

дорожня карта та план покращення дотримання податкових вимог (ПДВ);

Бюджетна декларація на 2027–2029; огляди витрат бюджету у 2026;

призначення Радою трьох експертів до комісії з відбору правління Рахункової палати.

Отримання третього траншу на 1,45 млрд євро можливе за умови проведення реформи пільгового податкового режиму та спрощення адміністрування ПДВ, розробки проєкту держбюджету на 2027 рік, реформи Держаудитслужби та прийняття Радою нового Митного кодексу.

20 травня єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив про підписання меморандуму щодо надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Перший транш країна може отримати вже в червні.

Європейський Союз пов’яже виділення частини допомоги Україні обсягом 90 мільярдів євро із запровадженням непопулярних податкових змін, яких раніше вимагав Міжнародний валютний фонд. Зокрема, для отримання цих коштів Київ має ухвалити закон про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро податком на додану вартість у 20%.

