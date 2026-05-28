У посольстві США відповіли на заяву Каллас про виїзд американських дипломатів із Києва

Водночас, американські дипломати радять своїм громадянам не їхати до України.

Посольство Сполучених Штатів Америки не вносило змін у свою роботу, повідомлення про закриття і виїзд дипломатів з Києва не відповідають дійсності. Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні в мережі X.

Там також оприлюднили фото тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс, сенатора Сполучених Штатів Америки Річарда Блюменталя і члена Палати представників США Джима Гаймса.

"Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими", - наголошується у повідомленні.

Відео дня

При цьому, як відзначає посольство, для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США.

"Тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію Посольства США в Києві. Ми вкотре наголошуємо, що громадянам США не слід подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт", - йдеться у повідомленні.

Заява Каллас - що відомо

Як повідомляв УНІАН, висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас сьогодні, 28 травня, заявила, що на тлі погроз Росії завдати чергового масованого удару по Києву європейські посольства продовжують працювати в Україні. При цьому вона стверджувала, що дипломати США залишили Київ.

Водночас, як наголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам, заява про виїзд американьких дипломатів не є правдивою.

Водночас, як повідомив журналістам радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, можливо йшлося про обставини перед російським масованим ракетним ударом в ніч з 23 на 24 травня.

"Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю, хто знає. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали", - відзначив Литвин.

Вас також можуть зацікавити новини: