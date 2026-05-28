Росіяни встановлюють комплекси ППО на хмарочосах в Москві (відео)

Спеціальна військова операція Путіна йде чітко за планом.

Росіяни готуються відбивати удари відплати по Москві після своїх погроз знищити Київ. На московських хмарочосах почали розміщувати комплекси ППО.

Так, напередодні у соцмережах поширилося відео, на якому зафіксовано процес доставки комплекса "Панцир-СМД-Е" на верхівку висотки транспортним гелікоптером Мі-26.

"Ця картинка демонструє, наскільки глибоко українська кампанія з використанням безпілотників змінила систему безпеки у столиці самої Росії", – пише військово-аналітичне видання Defence-Blog.

Як пише "Мілітарний", комплекс ППО встановили на даху бізнес-центру "Нордстар Тауер", розташованого в Північному окрузі Москви на вулиці Бєговій.

"Панцир-СМД-Е" – це найновіший варіант із сімейства систем ППО ближнього радіусу дії "Панцир". З цього сімейства найбільше відомий самохідний комплекс "Панцир-С1" на вантажному шасі, який поєднує 30-мм автоматичні гармати з 12 зенітними ракетами. Натомість версія "СМД-Е" взагалі не має гармат і використовує лише ракети ближнього радіусу дії з дальністю стрільби від 500 до до 20 000 метрів. Система може одночасно відстежувати 40 цілей та вражати загрози, що рухаються зі швидкістю до 1000 метрів за секунду, а її радар може виявляти цілі на дальності до 45 кілометрів.

Як зазначають аналітики, розміщення "Панциря" на даху висотки вирішує проблему, з якою стикаються розміщені на землі зенітні комплекси під час роботи в міському середовищі. Якщо спростити, то щільна забудова заважає наземній ППО бачити та вражати повітряні цілі. Підняття зенітного комплексу на велику висоту до певної міри вирішує цю проблему.

На думку аналітиків, розгортання росіянами додаткових комплексів ППО в Москві та навколо неї – це добре для України.

"Кожна батарея "Панцир", розгорнута на московському даху, – це батарея, яка не розгорнута поблизу лінії фронту в Україні, а кожна ракета, витрачена на захист Москви, – це ракета, недоступна для передових операцій протиповітряної оборони", – пише Defence-Blog.

Війна в Україні: глибокі удари по РФ

Як писав УНІАН, Сили оборони України в ніч на 27 травня завдали удару по нафтопереробному заводу в російському Туапсе, де після атаки зафіксували пожежу та задимлення. Також ракети Storm Shadow уразили комплекси автоматизації розвідки ВПС РФ у районах Воронежа, Таганрога та окупованого Севастополя.

Крім того, українські військові атакували командні пункти, склад матеріально-технічних засобів, виробництво БпЛА, а також знищили РЛС "Небо-СВ" і командно-штабну машину комплексу "Бук-М2".

