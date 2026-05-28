ЄС не призначатиме представника на переговори з Путіним, є важливіше завдання, - ЗМІ

Євросоюз хоче зосередитися на стратегії мирних переговорів з Росією.

Європейський Союз поки що не планує призначати представника для можливих переговорів з Росією щодо війни в Україні. Як пише DW, про це інформагентству dpa повідомили джерела серед високопосадовців і дипломатів ЄС.

Співрозмовники видання зазначили, що наразі верховна представниця з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас і ключові члени блоку, включно з Німеччиною, не вважають призначення представника корисним. За їх словами, спочатку ЄС хоче зосередитися на стратегії, а не на персоналіях - тобто на тому, які питання повинні обговорюватися з Росією.

Тим часом ЄС продовжує підготовку нових санкцій проти Росії, оскільки не вірить, що президент РФ Володимир Путін готовий до мирних переговорів. За інформацією dpa, в четвер Європейська Комісія та дипломатична служба ЄС представлять державам-членам пропозиції щодо 21-го пакету санкцій, спрямованого проти російських фінансового сектору та постачальників оборонної промисловості.

Переговори ЄС та Росії

На початку травня голова Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС готується до можливих мирних переговорів з Путіним. У обговореннях ймовірних кандидатур фігурують імена колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента Фінляндії Олександра Стубба та експрем'єра Італії Маріо Драгі.

Меркель уже заявила, що не бажає брати участь у таких переговорах, оскільки, на її думку, Євросоюз не використовує весь свій дипломатичний вплив для сприяння припиненню війни РФ проти України.

При цьому в РФ заявили, що не заперечували б, щоб переговірником від ЄС став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. У Євросоюзі цей варіант різко відкинули.

