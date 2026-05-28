Погрози РФ щодо ударів по Києву: у Кремлі відзначились новою заявою

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що деякі країни нібито несерйозно поставилися до попереджень Росії про можливі удари по "центрах ухвалення рішень" у Києві, пишуть прогандистські росЗМІ.
За його словами, російська сторона "довела інформацію" до дипломатичних представництв, а подальші рішення щодо безпеки кожна країна ухвалює самостійно.
Пєсков також прокоментував заяву очільниці європейської дипломатії Каї Каллас про те, що посольство США нібито залишило Київ. У Кремлі заявили, що не можуть підтвердити цю інформацію.
Погрози Росії - останні новини
Раніше Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземних дипломатів "якнайшвидше" залишити Київ через нібито підготовку ударів по "центрах ухвалення рішень" та "командних пунктах".
У Москві стверджують, що це є відповіддю на атаку ЗСУ по об’єктах у тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині.
Втім, у Генеральний штаб ЗСУ спростували заяви РФ про удар по "цивільному гуртожитку". Там повідомили, що українські сили атакували штаб російського підрозділу "Рубікон".
Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російські погрози свідчать про відчай Кремля, і наголосила, що Європейський Союз не залишатиме Київ.
У Польщі своєю чергою заявили, що будь-які удари по польських дипломатичних представництвах розцінюватимуться як умисні та цілеспрямовані дії.