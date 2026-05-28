Погрози РФ щодо ударів по Києву: у Кремлі відзначились новою заявою

У Кремлі заявили, що деякі країни нібито несерйозно сприймають попередження РФ про можливі удари по Києву.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що деякі країни нібито несерйозно поставилися до попереджень Росії про можливі удари по "центрах ухвалення рішень" у Києві, пишуть прогандистські росЗМІ.

За його словами, російська сторона "довела інформацію" до дипломатичних представництв, а подальші рішення щодо безпеки кожна країна ухвалює самостійно.

Пєсков також прокоментував заяву очільниці європейської дипломатії Каї Каллас про те, що посольство США нібито залишило Київ. У Кремлі заявили, що не можуть підтвердити цю інформацію.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземних дипломатів "якнайшвидше" залишити Київ через нібито підготовку ударів по "центрах ухвалення рішень" та "командних пунктах".

У Москві стверджують, що це є відповіддю на атаку ЗСУ по об’єктах у тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині.

Втім, у Генеральний штаб ЗСУ спростували заяви РФ про удар по "цивільному гуртожитку". Там повідомили, що українські сили атакували штаб російського підрозділу "Рубікон".

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російські погрози свідчать про відчай Кремля, і наголосила, що Європейський Союз не залишатиме Київ.

У Польщі своєю чергою заявили, що будь-які удари по польських дипломатичних представництвах розцінюватимуться як умисні та цілеспрямовані дії.

