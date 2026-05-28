Російська армія відступає на одному з напрямків, - Трегубов

Речник розповів про весняну наступальну кампанію росіян.

Російські війська відступають на Великобурлуцькому напрямку. Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов на каналі Ми - Україна, коментуючи весняну наступальну кампанію росіян.

Говорячи загалом про наступ окупантів, він назвав дві його особливості: по-перше, застосування засобів ураження з боку окупантів стає меншим, а по-друге, результативність дій росіян знижується.

"Якщо ми спостерігаємо за самим співвідношенням атак і якихось результативних дій, вимірюючи їх у територіях, які вдалося зайняти ворогу, то цей коефіцієнт дуже різко падає останнім часом", - зазначив Трегубов і припустив, що за результатами весняного наступу він "буде наближатися до нуля або до від'ємної кількості".

За словами речника, попри те, що ворог на деяких ділянках наступає, на інших йому доводиться відступати, тому, мовляв, результат може бути не той, на який противник очікує.

"Якщо за попередні наступи Україна втрачала, може, й невеликий, але все-таки якийсь відсоток своєї території, то зараз гра вже йде в обидва боки, і можна вже спостерігати десь, що росіяни намагаються просунутися на Лиманському напрямку безуспішно, десь на Куп'янському напрямку, може, там з якоюсь успішністю, але потім їх вдається відкинути", - пояснив Трегубов.

Тим часом на Великобурлуцькому напрямку, зазначив він, росіяни відступають з початку весняного наступу.

"Тому там у результаті може виявитися, що цей успіх був не просто для них неуспішним, а від'ємно успішним", - додав речник.

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, ситуація довкола Костянтинівки погіршується. За даними DeepState, російські загарбники намагаються перетворити місто на Донеччині в руїну. Окупанти просочуються і накопичуються в довколишніх селах, таким чином збільшуючи контроль території навколо населеного пункту. Звідти ж пробують залазити в саме місто.

Нещодавно російські ресурси заявили про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області. У ЗСУ відреагували на брехню загарбників, запевнивши, що згаданий населений пункт перебуває під контролем України. Як зазначили українські захисники, підрозділи Сил оборони України надійно тримають визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника та завдають йому відчутних втрат в особовому складі й техніці.

Також Сили оборони спростували інформацію про захоплення росіянами Рясного на Сумщині. Українські військовослужбовці назвали такі заяви частиною інформаційно-психологічної операції з боку РФ.

