Острів в Австралії позбувся щурів і мишей: через 7 років сталося щось дивовижне

Острів Лорд-Хау, розташований за 600 км від східного узбережжя Австралії, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він рясніє унікальними рослинами і тваринами, а також безліччю комах. Але це різноманіття здавалося неможливим ще кілька років тому, пише The Guardian.

Збільшення чисельності комах на острові – жуків, довгоносиків, тарганів та інших – відбулося після кампанії з викорінення на острові близько 300 000 інвазивних щурів і мишей 7 років тому. Тепер дослідження, опубліковане в журналі Biological Invasions, показало, що популяція комах на острові відновлюється.

"На наших ділянках ми виявили 60-відсоткове збільшення загальної кількості безхребетних", – сказав Максим Адамс, дослідник із Сіднейського університету.

Миші з'явилися на острові в середині XIX століття. Потім, у 1918 році, судно постачання сіло на мілину біля острова, і щури, що перебували на ньому, також розселилися й з'їли всю місцеву флору та фауну, що призвело до вимирання п'яти видів птахів, двох видів рослин і щонайменше 13 видів безхребетних.

На острові Лорд-Хау мешкає понад 1600 різних видів безхребетних, і близько половини з них не зустрічаються більше ніде на Землі. Оскільки на Лорд-Хау немає місцевих ссавців, харчовий ланцюг острова незвичайний. При цьому раніше завезені миші та щури часто поїдали комах.

"Гризуни їдять усе, що можуть, і взагалі все, що більше 1 см, вони їдять практично без розбору", – сказав Адамс.

Професор Натан Ло з лабораторії молекулярної екології, еволюції та філогеноміки університету зазначив, що гризуни вплинули не тільки на кілька знакових видів, вони змінили екологічні взаємовідносини по всьому острову. Однак зараз екосистема починає реорганізовуватися після того, як цей тиск зник.

Вчені зазначають, що очікують побачити більше птахів, наприклад, унікальної для острова лісової курки, яка гніздиться на землі, більше геконів, а також поліпшення стану рослин і ґрунту.

"Підлісок відновлюється. Щури та миші з'їдали все насіння, і підлісок зник, але тепер ми бачимо сотні саджанців, що проростають. Завдяки більшій кількості безхребетних це стане їжею для геконів і птахів", – каже Ієн Хаттон, натураліст і гід по природі на острові.

