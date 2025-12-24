Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на Різдво

Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,68 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 25 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,68 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований 17 грудня – 49,67 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,07/42,12 грн/дол., а євро - 49,68/49,72 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 24 грудня знизився на 9 копійок і складав 42,30 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,80 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 7 копійок і складав 49,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,15 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" знизився на 12 копійок і складав 42,20 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складав 49,75 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

