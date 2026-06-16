Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют в Україні на 17 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,94 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 17 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,78 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,94 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,78/44,81 грн/дол., а до євро - 51,96/51,97 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 16 червня знизився на 1 копійку і складав 45,09 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,55 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і становив 52,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,60 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 45 гривень за долар, а курс євро також подешевшав на 5 копійок і складав 52,30 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 51,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

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