Головними проблемами у пошуку роботи українці називають низьку оплату праці.

У Міністерстві економіки порахували, що для швидкого економічного відновлення України необхідно протягом наступних 10 років залучити на ринок праці додатково 4,5 млн робітників.

"Відновлення ринку праці - це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги. Ще до початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася з нестачею робочої сили. Але зараз, коли понад 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон, економічна ситуація в країні стала ще більш критичною", - повідомила прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що оскільки країна наближається до повоєнної епохи відбудови суспільства, потреби в робочій силі лише зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення.

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"На часі закласти підвалини для оновленого ринку праці, який знайде найкраще застосування знанням, навичкам та здібностям, якими володіють люди, і запропонує їм нові економічні можливості, гідну працю та соціальний захист", - йдеться в повідомленні.

Ситуація з роботою в Україні - деталі

За результатами опитування внутрішньо переміщених осіб порталом robota. ua, понад половина з них наразі не мають роботи і активно її шукають, а чверть опитаних підшукує краще місце роботи.

Переважна більшість опитаних (56,2%) наразі не мають роботи і активно її шукають. При цьому чверть респондентів (26,2%) хоча і працевлаштовані, але шукають краще місце роботи. Більш ніж половина опитаних (64,4%) шукають повну зайнятість, а неповна зайнятість або фриланс цікавить 39% та 16,5% опитаних відповідно.

Головними проблемами у пошуку роботи українці називають низьку оплату праці, небажання роботодавця наймати на роботу ВПО, відсутність вакансій за рівнем освіти та досвідом, недостатність професійних навичок та досвіду роботи, брак підтримки у пошуку роботи або ж неактуальність професії. Більшість респондентів потребують допомоги у пошуку вакансій та складанні резюме, а також у проведенні співбесіди з роботодавцями.

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